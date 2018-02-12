Сумчане снова далеко от призов в Эстонии Сегодня, 2 марта, в эстонском Отепя проходили спринтерские гонки у юношей и девушек.

В трех шагах от медали юниорского чемпионата мира остановилась черниговчанка Кристина Дмитренко, пишет сайт Федерации биатлона Украины.

В спринтерской гонке у девушек лучшая из украинок идеально справилась с огневыми рубежами и со второй стрельбы ушла лидером. Впоследствии никто из соперниц время Кристины после стойки превзойти не смог. Однако скорости на последнем круге нашей спортсменке не хватило – Дмитренко более полуминуты уступила на этом отрезке шведке Эльвире Карин Эберг, которая стала уже трехкратной чемпионкой турнира.

Итоговое место Дмитренко – шестое, однако всего лишь 15-тисекундное отставание от призовой тройки оставляет надежду на борьбу за медали в гонке преследования, которая состоится в воскресенье, в последний день чемпионата.

А вот шведская команда оформила призовой дубль – компанию Эберг на подиуме составила Аманда Лундстрём, с чистой стрельбой завоевавшая бронзу. Между двумя подругами по сборной сумела вклиниться Хейди Никкинен, принесшая Финляндии второе серебро чемпионата.

Еще две украинские девушки не сумели составить конкуренцию за места в десятке лучших. Сумчанке Екатерине Свинаренко не хватило скорости, чтобы с одним промахом быть выше – она 21-я. А уроженка Сум Любовь Кипяченкова не справилась со стрельбой и при четырех кругах штрафа финишировала 50-й.

Спринт. Девушки

1. Эльвира Карин Эберг (0+1) 19:46,7

2. Хейди Никкинен (1+0) +13,1

3. Аманда Лундстрем (0+0) +16,1

...

6. Кристина Дмитренко (0+0) +31,3

21. Екатерина Свинаренко (1+0) +1:25,9

50. Любовь Кипяченкова (0+4) +2:39,3

В спринте у юношей лучший результат среди украинцев показал Владислав Романчии. Он же стал автором наиболее качественной стрельбы среди наших ребят, финишировав 16-м с одним кругом штрафа.

По чистой скорости неплохо выглядел сумчанин Евгений Ивченко, у которого 11-е время прохождения трассы. Но гонку себе Женя испортил на первом рубеже, когда допустил три промаха. В итоге – 26-е место в финишном протоколе.

Николай Ничипоренко и Максим Заровный также допустили по три ошибки на стрельбище, но при менее высокой, чем у Ивченко, скорости, показали в спринте 53-й и 58-й результат.

Выиграл гонку россиянин Михаил Первушин, опередивший итальянца Томмазо Джакомела на 22 с, третьим был чех Витеслав Хорниг.

Спринт. Юноши

1. Михаил Первушин (0+0) 20:17,3

2. Томмазо Джакомел (0+0) +21,9

3. Витеслав Хорниг (0+1) +38,6

...

16. Владислав Романчич (1+0) +1:42,5

26. Евгений Ивченко (3+0) +2:04,0

53. Николай Ничипоренко (1+2) +3:21,6

58. Максим Заровный (2+1) +3:27,7

Завтра в Отепяя пройдут спринты у юниорок и юниоров.