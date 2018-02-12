Минздрав подтвердил: смерть ребенка на Сумщине не связана с вакциной БЦЖ

Диагноз погибшего ребенка не разглашается в связи с врачебной тайной, но в заключении указано, что развитие заболевания «никоим образом не связано с иммунизацией». Также отмечено, что в тот же день, в том же учреждении, из того же флакона были привиты еще 10 детей. У них после введения вакцины жалобы отсутствуют, пишут Факеты и комментарии.

В Министерстве здравоохранения выражают соболезнования семье, потерявшей ребенка. При этом в Минздраве считают, что после появления экспертного заключения о причинах трагедии у Гослекслужбы нет оснований продлевать запрет на вакцину, которой проводилась иммунизация.

Вакцина БЦЖ серии № 297 была поставлена в Украину в сентябре 2017 (срок годности — конец февраля 2020 года). По состоянию на начало февраля 2018 года были использованы 59 тыс. доз вакцин, в том числе в Сумской области — 6874 дозы. Вакцина БЦЖ произведена в Болгарии, закупается для Украины Детским фондом ООН (ЮНИСЕФ).

Напомним, после гибели младенца в Белопольской районной больнице на Сумщине 25 февраля Гослекслужба издала распоряжение о временном запрете вакцины серии № 297.