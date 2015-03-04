В Сумах участковый офицер спас пенсионерке жизнь (фото) Пожилая сумчанка была дома одна, когда у нее случился сердечный приступ. А ее сын, забыв дома ключи, не мог попасть в закрытую квартиру. Неизвестно, какие последствия имела бы эта ситуация, если бы тот не догадался обратиться за помощью к своему участковому.

В тот день старший участковый офицер Сумского городского отдела полиции Олег Тютюнник дежурил в помещении полицейской станции «Харьковская», когда к нему обратился местный пенсионер и попросил о помощи. Выяснилось, что идя в больницу, мужчина забыл дома ключи и мобильный телефон, и не может попасть домой. Он уже больше часа звонит в дверь, однако его 82-летняя мать, оставшаяся дома одна, не открывает. Сумчанин, и без того испытывающий трудности с передвижением из-за болезни ног, не мог найти выход из создавшегося положения, и заподозрил неладное.

Посему, полисмен вместе с заявителем направился к нему домой.

«Металлическая дверь, которой мужчина в свое времени оборудовал квартиру, оказалась серьезным препятствием, - говорит Олег Тютюнник, - тем более что бабушка закрылась на оба замка. Пришлось вызвать специалиста из соответствующей экстренной службы. Когда, наконец, мы попали в квартиру, обнаружили, что женщина закрыла еще и межкомнатные двери, и их пришлось выбить. С первого взгляда на старушку, задыхавшуюся от сердечного приступа в своей постели, стало понятно, что ситуация критическая, и счет времени уже идет на минуты».

Участковый немедленно вызвал «скорую» и поддерживал женщину до приезда медиков, одновременно успокаивая и хозяина квартиры.

Сейчас и бабушка, и ее сын благодарят участкового за его отзывчивость. Говорят: побольше бы таких людей, готовых в трудную минуту подставить плечо. И желают полисмену крепкого здоровья и дальнейшей успешной службы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.