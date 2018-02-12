В поисках денег на спиртное ранее судимый житель Сумщины обокрал своих односельчан Полицейские уже установили причастность 34-летнего злоумышленника к совершению двух краж из частных домохозяйств в одном из сел Шосткинского района.

Сначала он обокрал своего знакомого пенсионера, с которым часто устраивали застолья. Зайдя к пожилому приятелю в гости и обнаружив его отсутствие, воспользовался моментом и украл бензопилу. Инструмент пытался продать сразу же, однако он оказался неисправным.

От рук злоумышленника потерпела также и его соседка, у которой он похитил со двора велосипед. Транспорт отогнал в райцентр, где продал за 50 гривен, а деньги использовал на спиртное.

Сейчас бензопилу правоохранители изъяли и вернули владельцу. Уголовное производство, открытое по признакам ч. 2 и 3 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», после проведения досудебного следствия, уже направлено в суд. За содеянное мужчине грозит до шести лет заключения, сообщет Отдел коммуникации полиции Сумской области.