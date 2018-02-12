Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:43260

Сумской бегун вылетел после первого забега на чемпионате мира

В Бирмингеме (Англия) проходит чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

Для того, чтобы напрямую выйти в полуфинал бега на 400 м, сумскому бегуну Виталию Бутрыму нужно было попадать в число первых двух в забеге. Еще шесть добирали по времени.

Сумчанин поборолся, но на финишной прямой не смог зацепиться за первую двойку. С результатом 47,45 с он четвертый в забеге. Для прохождения дальше этого времени, к сожалению, было недостаточно. Он 19-й, в шаге от полуфинала.

Спорт Виталий Бутрым Легкая атлетика

По тематике

В Токарях определили лучших зимних дуатлонистов
26.02.2018 17:08

В Токарях определили лучших зимних дуатлонистов

24 февраля на лыжной базе в Токарях прошел второй этап новых для Сум соревнований – Tokari SkiRun Weekends от Sumy...

Победы сумских легкоатлеток в Белграде
22.02.2018 11:54

Победы сумских легкоатлеток в Белграде

21 февраля в Белграде состоялись международные легкоатлетические соревнования в помещении....

Сумские атлеты наметали на медали в Мукачево
21.02.2018 09:44

Сумские атлеты наметали на медали в Мукачево

В Мукачево состоялся Зимний чемпионат Украины по легкоатлетическим метаниям среди взрослых, молодежи, юниоров, юношей....

Сумской бегун побил рекорд Украины
19.02.2018 08:56

Сумской бегун побил рекорд Украины

Виталий Бутрым побил рекорд Украины в беге на 400 метров в помещении....

14.02.2018 15:30

Анна Плотицына выиграла турнир во Франции

Уроженка Сум Анна Плотицина выиграла международные легкоатлетические соревнования в Льевене....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.