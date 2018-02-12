Сумской бегун вылетел после первого забега на чемпионате мира В Бирмингеме (Англия) проходит чемпионат мира по легкой атлетике в помещении.

Для того, чтобы напрямую выйти в полуфинал бега на 400 м, сумскому бегуну Виталию Бутрыму нужно было попадать в число первых двух в забеге. Еще шесть добирали по времени.

Сумчанин поборолся, но на финишной прямой не смог зацепиться за первую двойку. С результатом 47,45 с он четвертый в забеге. Для прохождения дальше этого времени, к сожалению, было недостаточно. Он 19-й, в шаге от полуфинала.