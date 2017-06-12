На Сумщине будут экономить газ

«В связи с принятым решением кризисного штаба при Минэнергоугля по экономии газа на всеукраинском уровне мы провели заседание областной комиссии по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций, - отметил Дмитрий Живицкий. - Комиссия решила, что на Сумщине на ближайшие пять дней вводятся экстренные меры по экономии газопотребления. Но они не отразятся на санитарных нормах в зданиях и жилых домах».
По его словам, областная комиссия по техногенной безопасности и чрезвычайных ситуаций рекомендовала ТЭЦ и промышленным предприятиям снизить потребление газа на 10%.
«Сумская ТЭЦ уже сегодня перешла на уголь. На резервное топливо переходит и Ахтырская ТЭЦ. На Шосткинской ТЭЦ снижают газопотребление сама теплогенерирующая организация, - говорил Дмитрий Живицкий. - Перед нами стоит задача - сэкономить 10% газа и снижение температуры отопления на 2-3 градуса поможет это сделать. Но все эти меры не должны привести к ухудшению санитарных норм в зданиях и жилых домах».
Также областная комиссия рекомендовала снизить потребление газа крупным и средним промышленным предприятиям и осуществить переход промышленных предприятий, в которых есть такая возможность, на другие источники энергии (уголь мазут, дрова, пеллеты и т.д.), конечно без снижения объемов и качества продукции, которую они выпускают.
Кроме того, все учебные заведения, которые отапливаются газом, пойдут на вынужденные каникулы до 7 марта включительно.
«Сейчас ситуация в Сумской области контролируется. Проблем с газоснабжением и отоплением возникнуть не должно, - подчеркнул руководитель аппарата облгосадминистрации. - Если на местах будут какие-то злоупотребления, мы просим сообщать об этом облгосадминистрацию, областное управление жилищно-коммунального хозяйства, энергосбережения и топливно-энергетического комплекса».
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