Женщин с востока мотивировали открывать бизнес на Сумщине В проекте «Действуй ради будущего!» участвовали 40 человек – преимущественно переселенок с Донбасса и представителей общественных организаций, работающих с вынужденными переселенцами.

В ближайшее время 19 участников проекта планируют зарегистрировать свой бизнес: по переработке древесины, продажам через интернет изделий собственного творчества, в сельском хозяйстве и в социальной сфере. Об этом сообщили инициаторы проекта, подводя итоги работы в формате «круглого стола» 27 февраля.

Как рассказала руководитель проекта «Действуй ради будущего!» Нина Чернявская, данная инициатива реализовывалась сумской общественной организацией «Калинове гроно» при поддержке Фонда содействия демократии Посольства США в Украине. На протяжении 2017-го года проводились региональные тренинги по мотивации и финансовой грамотности в пяти районах Сумской области - Сумском, Конотопском, Лебединском, Краснопольском и Путивльском. Целевой аудиторией стали женщины-переселенки и члены общественных организаций, занимающиеся проблемами вынужденных переселенцев.

- Мы хотели этим людям дать мотивацию что-то менять в своей жизни и жизни окружающих. Ведь от нас зависит, как мы будем жить каждый в своем городе. Не все так плохо. Не надо опускать руки в трудной ситуации. Если включить мозги, получить определенные знания, все получится, - говорит Н.Чернявская.

- Наконец-то мы в районах дождались помощи для активизации местного малого бизнеса. Очень рады, что нас услышали и обратили внимание на наши нужды, - отмечает председатель общественной организации «Переселенцы Донбасса» Татьяна Кривонос, которая из-за оккупации ее родного города вынуждена была переехать в Конотоп. – Очень важно, когда люди понимают, что они не пыль под ногами, а могут что-то сделать. После тренинга появилась вера: в этой стране можно не только выжить, но и достичь результата.

- Если раньше мы, помогая семьям, давали «рыбку», то задача нынешнего проекта -научить людей самостоятельно зарабатывать деньги, находить ресурсы и адаптироваться в социуме через самореализацию, - объясняет представитель тренерской группы проекта Анна Борисова. – На первом этапе мы выбирали заинтересованных участниц. Затем были тренинги по открытию собственного дела, трехдневная бизнес школа, подготовка бизнес-планов. И на середине проекта модель «бизнес школы» в чистом виде… развалилась. Мы поняли: надо ориентироваться не только на бизнес ради денег, т.к. у наших участниц проявилась потребность в социальном предпринимательстве.

По словам Нины Чернявской, многие бизнес идеи, родившиеся во время реализации проекта, носят социальный характер. К примеру, создание центра для детей с аутизмом и задержкой психического развития, различные экологические инициативы (переработка пластика, защита экосистемы и пр.). К слову, это мировая тенденция - на смену классическому бизнесу приходит социально ответственный. Своей историей социально ориентированного успешного бизнеса с участницами «круглого стола» поделилась создатель двух детских няня-центров в Сумах Наталия Мигаль.

Инициаторы проекта «Действуй ради будущего!» понимают: в нынешних экономических условиях далеко не каждый решится открыть собственное дело. Возможно, полученные знания пригодятся позже. Все участники проекта и в дальнейшем могут рассчитывать на сопровождение и поддержку.

К сведению: Общественная неприбыльная организация «Калинове гроно» (зарегистрирована в Сумах в 2011 году) специализируется на психологической, юридической, педагогической и социальной помощи семьям Сумской области, с 2014-го года в том числе и семьям временно перемещенных лиц. В организации работают дипломированные специалисты: психологи, социальные педагоги, юристы, журналисты. Организация предоставляет консультации, проводит тренинги, семинары для общественных активистов, госслужащих и представителей целевой группы. Имеет представительства в пяти районах области; действует консультативный пункт, где предоставляются бесплатные услуги – психологические, социально-педагогические, юридические. Количество членов организации – 97. Волонтерская группа - 23 человека. Адрес офиса в Сумах: ул.Харьковская, 20. Страница в ФБ: https://www.facebook.com/Kalinowe-Hrono-146419815506334/