Юные сумские лучники отличились на чемпионате Украины 25-28 февраля в Черкассах проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении среди кадетов 2001 г.р. и младше.

Сборная Сумщины, представленная на соревнованиях всего семью участниками в общем зачете заняла шестое место.

Чемпионом Украины среди кадетов 2001-2003 г.р. стал Артем Овчинников, который был первым и в квалификации, и в «олимпийке». Егор Леоненко, показавший в квалификации 19-й результат в итоге проиграл в первом раунде плей-офф, заняв 17-ое место. Владислав Прокопенко в квалификации был только 64-ым и в олимпийский раунд не пробился.

Среди кадеток лучшей среди наших была Евгения Бадулина, показавшая четвертый результат, хотя в квалификации она была только 23-й. 9-ой завершила чемпионат Анна Вихрова (14-ая в квалификации), 17-ой стала Елизавета Пилипенко (28). Виктория Смаль не попала в плей-офф, показав всего 47-й результат в квалификации.

В командных стрельбах мужская команда показала 9-й результат, женская – была седьмой.