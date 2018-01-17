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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:30157

Юные сумские лучники отличились на чемпионате Украины

25-28 февраля в Черкассах проходил чемпионат Украины по стрельбе из лука в помещении среди кадетов 2001 г.р. и младше.

Сборная Сумщины, представленная на соревнованиях всего семью участниками в общем зачете заняла шестое место.

Чемпионом Украины среди кадетов 2001-2003 г.р. стал Артем Овчинников, который был первым и в квалификации, и в «олимпийке». Егор Леоненко, показавший в квалификации 19-й результат в итоге проиграл в первом раунде плей-офф, заняв 17-ое место. Владислав Прокопенко в квалификации был только 64-ым и в олимпийский раунд не пробился.

Среди кадеток лучшей среди наших была Евгения Бадулина, показавшая четвертый результат, хотя в квалификации она была только 23-й. 9-ой завершила чемпионат Анна Вихрова (14-ая в квалификации), 17-ой стала Елизавета Пилипенко (28). Виктория Смаль не попала в плей-офф, показав всего 47-й результат в квалификации.

В командных стрельбах мужская команда показала 9-й результат, женская – была седьмой.

Спорт Стрельба из лука

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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