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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На Сумщине уже 158 случаев гриппа

За последнюю неделю на Сумщине зарегистрированы 158 случаев гриппа и гриппоподобных заболеваний (неделей ранее — 155 случаев).

По данным ГУ «Сумской областной лабораторный центр МЗ Украины», по состоянию на 2 марта за медицинской помощью обратилось 8393 человека, что на 1036 человек меньше, чем на предыдущей неделе. Показатель заболеваемости (суммарно гриппом и ОРВИ) среди населения области составляет 761,4 на 100 тыс. населения, что на 11% меньше чем на прошлой неделе и меньше порогового уровня на 17,8% (пороговый уровень на 9 неделе составляет 926,7 на 100 тыс. населения).

Превышение порогового уровня заболеваемости зарегистрировано на 7-ми административных территориях. На 8-ми административних территориях показатель заболеваемости превышает среднеобластной. Самый высокий уровень заболеваемости в Бурынском районе (1718,6 на 100 тыс. нас.). Самый низкий уровень заболеваемости отмечается в Лебедине (показатель 215,6 на 100 тыс. нас.).

В структуре заболевших удельный вес взрослых и детей в возрасте до 17 лет составляет соответственно: 38,3% и 61,7%. Из заболевших детей 57% — дети в возрасте 5-14 лет.

Заболеваемость детей в 8,6 раза превышает заболеваемость среди взрослых. Самая высокая интенсивность эпидемического процесса ОРВИ среди детей в возрастной группе от 5 до 14 лет.

За неделю заболело школьников - 2693 (32,1% от всех заболевших), что на 21,9% меньше по сравнению с 8-ой неделей. Среди заболевших детей школьники составляют 52% (на 8-ой неделе — 54,2%).

Полностью приостановлен учебный процесс в 117 ООШ, в 2-х ДОУ и в спецколледже; частично приостановлен учебный процесс в 8 ООШ.

Госпитализировано за неделю 428 человек, из них детей - 275 (64,3%). Удельный вес госпитализированных среди всех заболевших - 5,1% (среди заболевших детей - 5,3%, среди заболевших взрослых - 4,8%).

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