В Сумах появилось мистическое ущелье В торговом центре «Евробазар» сумской художник Егор Авдеенко нарисовал мистическое ущелье.

Над 3D-рисунком на третьем этаже торгового центра художник работал три дня, вернее вечера, когда все магазины закрывались, чтобы не мешать посетителям.

Теперь любой желающий может сделать фото на фоне ущелья, которое очень напоминает мистическое ущелье в Танзании Олдувай, которое порождает множество загадок и вопросов.

Олдувай - то самое место, где были найдены останки «человека-щелкунчика», существа, возраст которой более 2 млн лет, а также - кости доисторических животных. Таинственное ущелье помнит дыхание гигантских динозавров и «прямоходящего существа». Существует множество легенд о загадочных жителях и привидениях Олдувая, поэтому спускаться вглубь ущелья строго запрещено. А фотографироваться можно….