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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:53343

В Сумах полицейские поймали «закладчика» наркотиков

При попытке так называемой «закладки» психотропных веществ работники управления противодействия наркопреступности разоблачили 21-летнего студента одного из сумских вузов.

Молодого человека полицейские задержали при попытке очередной «закладки» по ул. Ремесленной. Во время поверхностного осмотра у него изъяли расфасованные психотропные вещества.

«Правоохранители установили, что подозреваемый - студент IV курса одного из высших учебных заведений города, - комментирует Александр Ройко, и.о. начальника управления противодействия наркопреступности ГУНП области. - Обучение молодой человек совмещал со сбытом психотропных и наркотических веществ. Среди его «товара» - экстази, марихуана, амфетамин и т.д., которые он заказывал, покупал, фасовал, а затем реализовывал с помощью сети Интернет».

Таким «бизнесом» юноша занимался последние полгода. Когда его задержали правоохранители, у него изъяли 11 пакетов психотропного вещества «РVP», 3 пакета с амфетамином общим весом около пяти граммов, семь с половиной тысячи гривен, а также четыре мобильных телефона и планшет, которые использовались в преступной деятельности и с помощью которых он связывался с заказчиками с указанием мест «закладок».

Сейчас все изъятое правоохранители отправили на экспертное исследование. Парню уже объявили подозрение по ч.2 ст.307 Уголовного кодекса Украины «Незаконное производство, изготовление, приобретение, хранение, перевозка, пересылка или сбыт наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов», которая предусматривает наказание от пяти до десяти лет с конфискацией имущества, сообщает Отдел коммуникации полиции в Сумской области.

Право Наркодилер Наркотики

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