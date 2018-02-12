Ночью спасатели освободили из снежных заносов 2 скорых

Сегодня, 3 марта, в 3:38 на линию экстренного вызова «101» поступило сообщение, что в Белопольском районе из-за сугроба остановила свое движение карета «скорой». Как стало известно, возвращаясь с вызова, медработники на своем транспортном средстве застряли на заснеженном участке дороги вблизи с. Куяновка. На место происшествия были направлены сотрудники 20-й государственной пожарно-спасательной части из райцентра. По прибытии спасатели соединили тросом вездеходный ЗИЛ-131 с автомобилем, в котором находились два человека и отбуксировали его на безопасный участок пути, после чего он продолжил свое движение.
В 4:40 поступила информация о необходимости оказания помощи в буксировке автомобиля скорой медицинской помощи из снежного заноса по ул. Пригородская в г. Ромны. Сотрудники 14-й государственной пожарно-спасательной части, которые прибыли на вызов, отбуксировали карету «скорой» на безопасный участок дороги.
Всего к оказанию помощи были привлечены 8 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям. Силами Службы спасения спасены из снежных заносов 5 человек и 2 единицы техники.
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