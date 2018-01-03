В Сумах осуществляется выплата мартовских пенсий

По состоянию на 2 марта были профинансированы средства на пенсионные выплаты сумчан и жителям Сумского района в сумме 3,2 млн гривен.
Это составляет 1,31% от потребности на текущий месяц.
Общая сумма средств, направленных на обеспечение пенсий, составила 246,8 млн гривен....
Департамент социальной защиты населения разъясняет порядок выплат пособий лицам, достигшим общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату....
Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляет финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за январь....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района....
Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам м. Сумы и Сумского района....