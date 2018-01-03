Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 11:5181

В Сумах осуществляется выплата мартовских пенсий

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за март 2018 года.

По состоянию на 2 марта были профинансированы средства на пенсионные выплаты сумчан и жителям Сумского района в сумме 3,2 млн гривен.

Это составляет 1,31% от потребности на текущий месяц.

Общество Пенсии

По тематике

26.02.2018 14:52

В Сумах профинансировали пенсии за февраль

Общая сумма средств, направленных на обеспечение пенсий, составила 246,8 млн гривен....

30.01.2018 11:45

Сумчане пенсионного возраста, которым не хватает стажа для пенсии, могут получить временную соцпомощь

Департамент социальной защиты населения разъясняет порядок выплат пособий лицам, достигшим общего пенсионного возраста, но не получили права на пенсионную выплату....

23.01.2018 13:42

Сумские пенсионеры получили 200 миллионов за январь

Сумское объединенное управление Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляет финансирование пенсионных выплат пенсионерам г. Сумы и Сумского района за январь....

16.01.2018 12:59

Сумским пенсионерам заплатили 115 миллионов за январь

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам Сум и Сумского района....

03.01.2018 09:50

В Сумах финансируют пенсии за январь

Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области осуществляется финансирование пенсионных выплат пенсионерам м. Сумы и Сумского района....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.