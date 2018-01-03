В Сумах осуществляется выплата мартовских пенсий Сумским объединенным управлением Пенсионного фонда Украины Сумской области начато финансирование выплаты пенсий за март 2018 года.

По состоянию на 2 марта были профинансированы средства на пенсионные выплаты сумчан и жителям Сумского района в сумме 3,2 млн гривен.

Это составляет 1,31% от потребности на текущий месяц.