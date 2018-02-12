На пожаре в Шосткинском районе погиб местный житель

По информации 2-го государственного пожарно-спасательного отряда, сообщение о пожаре поступило в службу «101» в 21.14, пишет Шостка.info.
На место происшествия были направлены один пожарный автомобиль из Шостки и два пожарных автомобиля местных пожарных команд сел Клышки и Чаплеевка.
Когда прибыли спасатели, огнем был охвачен весь жилой дом. Пожар ликвидирован сегодня, 3 марта, в 04.44.
В огне погиб хозяин дома 1954 года рождения. Причина пожара — неосторожность при курении.
Ущерб составил 35 000 грн.
Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.
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