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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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На пожаре в Шосткинском районе погиб местный житель

В пятницу, 2 марта, в с. Тимановке Шосткинского района загорелся частный дом.

По информации 2-го государственного пожарно-спасательного отряда, сообщение о пожаре  поступило в службу «101» в 21.14, пишет Шостка.info.

На место происшествия были направлены один пожарный автомобиль из Шостки и два пожарных автомобиля местных пожарных команд сел Клышки и Чаплеевка.

Когда прибыли спасатели, огнем был охвачен весь жилой дом. Пожар ликвидирован сегодня, 3 марта, в 04.44.

В огне погиб хозяин дома 1954 года рождения. Причина пожара — неосторожность при курении.

Ущерб составил 35 000 грн.

Спасатели в очередной раз обращаются к гражданам с просьбой неукоснительно соблюдать правила пожарной безопасности.

Право Пожар Смерть на пожаре Шосткинский район

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