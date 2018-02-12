В Сумах столкнулись грузовик и новый коммунальный автобус Сегодня, 3 марта в 12.05 на проезжей части по ул.Набережная р. Стрелка произошло ДТП.

Грузовой автомобиль «Мерседес», выезжая от магазина «Аврора», допустил столкновение с автобусом «Богдан А 70132». Никто из пассажиров не пострадал. У автобуса, по невнимательности водителя машины, разбито стекло над аркой переднего колеса и поврежден уплотнитель на двери. На место происшествия выехал инженер по безопасности движения КП «Электроавтотранс». Патрульные полицейские изучают детали дорожно-транспортного происшествия, сообщает пресс-служба КП.