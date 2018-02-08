Глуховский шахматист стал бронзовым призером чемпионата Украины В Николаеве завершились чемпионаты Украины по шахматам среди юношей и девушек до 20 лет.

Среди юношей третье место в классических т быстрых шахматах занял глуховчанин Андрей Карнаш. В блице он был только 28-ым.