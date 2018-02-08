Глуховский шахматист стал бронзовым призером чемпионата Украины

Среди юношей третье место в классических т быстрых шахматах занял глуховчанин Андрей Карнаш. В блице он был только 28-ым.
19-25 февраля в Сумах проходил открытый турнир по шахматам «Кубок мэра»....
Ранее судимый житель райцентра, воспользовавшись случаем, украл у своего приятеля три банка сала, надеясь полакомиться любимым продуктом дома. Однако насладиться...
В Глухове благодаря неравнодушию граждан работники полиции вычислили ранее судимого 42-летнего мужчину, который «покусился» на оставленный без присмотра велосипед местной...
Аферисты, задействовав одну из самых распространенных мошеннических схем, выманили у нее за «откуп» сына от уголовной ответственности за якобы совершенное...
Спасатели ликвидировали пожар летней кухни с мансардой....