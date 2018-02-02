Погода в Сумах: прогноз на завтра Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в воскресенье, 4 марта, в Сумах и области ожидаются порывы ветра и метель.

Ночью будет идти снег, синоптики прогнозируют метель. Днем ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица. Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с. Температура воздуха в Сумах ночью 10-12 С мороза, днем - 6-8 С мороза.