Погода в Сумах: прогноз на завтра

Ночью будет идти снег, синоптики прогнозируют метель.
Днем ожидается небольшой снег, на дорогах гололедица.
Ветер юго-западный 7-12 м/с, порывы 15-20 м/с.
Температура воздуха в Сумах ночью 10-12 С мороза, днем - 6-8 С мороза.
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу,...
По прогнозам Сумского и Харьковского центров по гидрометеорологии, в период с 22 по 26 февраля в Сумской области температура воздуха...
Спасатели предупреждают: будьте осторожны, особенно во время управления автомобилем и пребывания на улице....
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в пятницу...
Отдел по вопросам чрезвычайных ситуаций и гражданской защиты населения со ссылкой на областной центр по гидрометеорологии сообщает, что в субботу,...