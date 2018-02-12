На Сумщине спасатели освободили из снежного заноса рейсовый автобус 3 марта в 10:24 на линию экстренного вызова «101» поступила информация, что на автодороге возле с. Викториновка Бурынского района рейсовый автобус «Рута», следовавший в Сумы с тремя пассажирами, занесло на обочину, после чего он попал в снежный сугроб.

Для оказания помощи из районного центра было направлено отделение 23-й государственной пожарно-спасательной части.

Спасатели вытащили транспортное средство на дорогу и отбуксировали на безопасный участок автодороги. После освобождения из сугроба, рейсовый автобус вернулся на автостанцию в г. Бурынь.

Всего к оказанию помощи были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.