На Сумщине спасатели освободили из снежного заноса рейсовый автобус

Для оказания помощи из районного центра было направлено отделение 23-й государственной пожарно-спасательной части.
Спасатели вытащили транспортное средство на дорогу и отбуксировали на безопасный участок автодороги. После освобождения из сугроба, рейсовый автобус вернулся на автостанцию в г. Бурынь.
Всего к оказанию помощи были привлечены 3 человека личного состава и 1 единица спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
На Сумщине спасатели освободили из снежных заносов 2 автомобиля скорой медицинской помощи, в которых находилось 5 человек....
На Сумщине двое суток подряд, наблюдалось значительное усложнение погодных условий - сильные снегопады, сопровождавшиеся порывами ветра, которые не прекращались и...
1 марта в 5:59 в Службу спасения «101» поступило сообщение о необходимости оказания помощи....
На Сумщине за первую половину суток во время непогоды спасатели отбуксировали 8 автомобилей и оказали помощь 23 людям....
С целью организации и проведения массово-разъяснительной работы, информирования населения по вопросам соблюдения требований правил безопасности жизнедеятельности в зимний период спасатели...