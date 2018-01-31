Прокуратура подозревает чиновницу Роменской РГА в присвоении бюджетных средств

Действия подозреваемой квалифицированы как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением по ч. 2 ст. 191 УК Украины.
В ходе следствия установлено, что служащая РГА, вступив в сговор с физическим лицом-предпринимателем, организовала схему присвоения средств. Для этого подозреваемая предписывала руководителям сельских советов Роменского района перечислять средства на расчетный счет указанного ФЛП якобы за ремонт компьютерной техники, которые в дальнейшем предприниматель возвращал должностному лицу.
Как сообщил прокурор Лебединского отдела Роменской местной прокуратуры Константин Яковенко, пока по ходатайству прокуратуры подозреваемую отстранили от занимаемой должности. Кроме того, во избежание меры пресечения в виде залога, руководство Роменской районной государственной администрации приняло свою подчиненную на поруки.
За содеянное женщине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.
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