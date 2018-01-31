Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:14345

Прокуратура подозревает чиновницу Роменской РГА в присвоении бюджетных средств

Роменской местной прокуратурой сообщено о подозрении должностному лицу Роменской районной государственной администрации, которое является государственным служащим 5-й ранга в пределах категории «Б».

Действия подозреваемой квалифицированы как завладение чужим имуществом путем злоупотребления служебным лицом своим служебным положением по ч. 2 ст. 191 УК Украины.

В ходе следствия установлено, что служащая РГА, вступив в сговор с физическим лицом-предпринимателем, организовала схему присвоения средств. Для этого подозреваемая предписывала руководителям сельских советов Роменского района перечислять средства на расчетный счет указанного ФЛП якобы за ремонт компьютерной техники, которые в дальнейшем предприниматель возвращал должностному лицу.

Как сообщил прокурор Лебединского отдела Роменской местной прокуратуры Константин Яковенко, пока по ходатайству прокуратуры подозреваемую отстранили от занимаемой должности. Кроме того, во избежание меры пресечения в виде залога, руководство Роменской районной государственной администрации приняло свою подчиненную на поруки.

За содеянное женщине грозит ограничение свободы на срок до пяти лет или лишение свободы на тот же срок с лишением права занимать определенные должности или заниматься определенной деятельностью на срок до трех лет, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Подозрение Присвоение средств Роменская РГА Роменский район

По тематике

01.03.2018 15:56

На строительстве ливневой канализации в Ахтырке украли четверть миллиона

Ахтырской местной прокуратурой утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении директора и сотрудника общества с ограниченной ответственностью, противоправные...

26.02.2018 11:49

Разбойника, ограбившего пенсионера на Сумщине, взяли под стражу

По ходатайству Роменской местной прокуратуры 31-летнему мужчине, который обоснованно подозревается в совершении разбойного нападения на пенсионера, избрана мера пресечения в...

16.02.2018 17:18

В апреле на Сумщине пройдут выборы всего в одну ОТГ

29 апреля 2018 года пройдут первые выборы главы и депутатов в Андрияшевской сельской объединенной территориальной громады Роменского района....

01.02.2018 13:00

На Сумщине мужчина обокрал воспитательницу детсада

Роменские участковые офицеры полиции разоблачили 35-летнего жителя района, который украл велосипед работницы детского сада, в котором воспитываются также дети...

31.01.2018 14:33

На Сумщине за присвоение почти 3 млн грн будут судить четырех сотрудниц банковского учреждения

Прокуратурой Сумской области в среду, 31 января 2018 года, утвержден и направлен в суд обвинительный акт в отношении четырех сотрудниц...

Новости

В школах Сум продолжили карантин
02.03.2018 15:02
"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к Международному женскому дню
Вчера 20:41
СБУ накрыла контрабанду книжной продукции из РФ на 1 миллион гривен
Вчера 16:44
Полиция ищет исчезнувшего конотопчанина (фото)
Вчера 16:28
Наши баитлонисты снова без медалей в Отепяя
Вчера 15:49
За сутки полиция Сумщины разоблачила 11 краж и один грабеж
Вчера 15:35
Прокуратура подозревает чиновницу Роменской РГА в присвоении бюджетных средств
Вчера 15:14
На Сумщине спасатели освободили из снежного заноса рейсовый автобус
Вчера 15:00
Погода в Сумах: прогноз на завтра
Вчера 14:29
Глуховский шахматист стал бронзовым призером чемпионата Украины
Вчера 14:28
В Сумах столкнулись грузовик и новый коммунальный автобус
Вчера 14:03
На пожаре в Шосткинском районе погиб местный житель
Вчера 12:01
view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.