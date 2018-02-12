За сутки полиция Сумщины разоблачила 11 краж и один грабеж В большинстве случаев полицейским удалось не только найти злоумышленников, но и вернуть похищенное.

Так, два корыстных преступления - грабеж и кражу раскрыли сумские полицейские. В первом случае, правоохранители оперативно задержали четырех пассажиров такси «Renault Clio» в возрасте от 29 до 21 года, которые, воспользовавшись численным преимуществом, отобрали у водителя мобильный телефон. Гаджет уже возвращен владельцу, а по данному факту в полиции открыто уголовное производство по ч.2 ст. 186 «Грабеж» Уголовного кодекса Украины. А во втором случае, 44-летний житель Сум попался на краже продуктов питания на общую сумму более 200 гривен из одного из местных супермаркетов. Как и в предыдущем случае, похищенный товар возвращен в торговое заведения на ответственное хранение.

Вернуть владельцу украденный системный компьютерный блок удалось и роменским полицейским. Злоумышленником оказался 38-летний местный житель, который ночью похитил кибертехнику из нежилого дома в райцентре.

Кроме того, местным правоохранителям удалось раскрыть две магазинные кражи и вернуть все похищенное. Так, на краже мобильного телефона «погорел» 32-летний житель района, а другой 39-летний роменчанин - на похищении двух флаконов мужской туалетной воды на общую сумму около 1300 гривен.

В Ахтырском районе полицейские разоблачили 55-летнего жителя района, который украл из незапертого хозяйственного помещения своего односельчанина электродвигатель.

А в Тростянце полиция раскрыла кражу металлических изделий, строительных материалов и личных вещей из частного домовладения. Похитителем оказался 52-летний местный житель. В обоих этих случаях полицейским также удалось вернуть похищенное владельцам.

По всем установленным фактам совершенных краж в полиции возбуждены уголовные производства по ст.185 Уголовного кодекса Украины и начаты соответствующие следственные действия, в рамках которых следователи проверят подозреваемых на причастность к совершению других подобных преступлений, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.