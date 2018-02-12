Наши баитлонисты снова без медалей в Отепяя Сегодня, 3 марта, в эстонском Отепя проходили спринтерские гонки у юниоров и юниорок на чемпионате мира по биатлону.

Спринт у юниорок стал дуэлью двух фавориток турнира – польской спортсменки Камилы Жук и чешки Маркеты Давидовой. Обе и сегодня были на голову сильнее соперниц, выиграв в чистом ходе у всех остальных участниц более минуты, сообщает сайт Федерации биатлону Украины.

Решающей в борьбе за золото стала стрельба стоя, во время которой Жук допустила одну ошибку, Давидова – две. Именно цена одного лишнего штрафного круга, 26 секунд, разделили соперниц на финише, принеся Камиле и польской команде второе золото этого чемпионата. Бронзовая медаль – у француженки Миртиль Бег, которая поднялась на пьедестал почета благодаря точной стрельбе.

Лучший результат среди украинок удался Валерии Дмитренко, которая с одной ошибкой при стрельбе стоя финишировала 13-й. У серебряной медалистки этого чемпионата глуховчанки Анны Кривонос сегодня три круга штрафа и 27-й результат. Оксана Сигети и Анна Коваленко в финишном протоколе заняли 46-ю и 48-ю строчки соответственно.

Спринт. Юниорки

1. Камила Жук (0+1) 22:32,5

2. Маркета Давидова (0+2) +26,0

3. Миртиль Бег (0+0) +52,0

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13. Валерия Дмитренко (0+1) +2:16,7

27. Анна Кривонос (2+1) +3:00,1

46. Оксана Сигети (3+2) +4:32,0

48. Анна Коваленко (1+3) +4:44,9

Украинские юниоры вряд ли смогут записать себе в актив свою гонку. Причем гонка была испорчена промахами уже на первом огневом рубеже. И хотя стойку все трое стартовавших украинцев прошли более качественно, побороться за места хотя бы в тридцатке лучших уже не удалось: сумчанин Богдан Цымбал и Владислав Кошовец с тремя кругами штрафа закончили спринт 31-м и 44-м соответственно, а Сергей Телень, промахнувшийся один раз, занял 49-е место. Выиграл гонку россиянин Василий томшин, опередив француза Мартена Перрила Боттоне и норвежца Сверре Далена Аспенса.

Спринт. Юниоры

1. Василий Томшин (0+0) 25:01,8

2. Мартен Перрила Боттоне (1+0) +20,5

3. Сверре Дален Аспенс (0+2) +29,4

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31. Богдан Цымбал (2+1) +2:16,0

44. Владислав Кошовец (3+0) +2:53,6

49. Сергей Телень (1+0) +3:02,7

Завтра, в последний день чемпионата, в Отепяя самый насыщенный день: спортсмены проведут гонки преследования во всех четырех категориях – девушки, юноши, юниорки и юниоры.