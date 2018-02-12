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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:49199

Наши баитлонисты снова без медалей в Отепяя

Сегодня, 3 марта, в эстонском Отепя проходили спринтерские гонки у юниоров и юниорок на чемпионате мира по биатлону.

Спринт у юниорок стал дуэлью двух фавориток турнира – польской спортсменки Камилы Жук и чешки Маркеты Давидовой. Обе и сегодня были на голову сильнее соперниц, выиграв в чистом ходе у всех остальных участниц более минуты, сообщает сайт Федерации биатлону Украины.

Решающей в борьбе за золото стала стрельба стоя, во время которой Жук допустила одну ошибку, Давидова – две. Именно цена одного лишнего штрафного круга, 26 секунд, разделили соперниц на финише, принеся Камиле и польской команде второе золото этого чемпионата. Бронзовая медаль – у француженки Миртиль Бег, которая поднялась на пьедестал почета благодаря точной стрельбе.

Лучший результат среди украинок удался Валерии Дмитренко, которая с одной ошибкой при стрельбе стоя финишировала 13-й. У серебряной медалистки этого чемпионата глуховчанки Анны Кривонос сегодня три круга штрафа и 27-й результат. Оксана Сигети и Анна Коваленко в финишном протоколе заняли 46-ю и 48-ю строчки соответственно.

Спринт. Юниорки

1.  Камила Жук (0+1)  22:32,5

2.  Маркета Давидова (0+2)  +26,0

3.  Миртиль Бег (0+0)  +52,0

...

13.  Валерия Дмитренко (0+1)  +2:16,7

27.  Анна Кривонос (2+1)  +3:00,1

46.  Оксана Сигети (3+2)  +4:32,0

48.  Анна Коваленко (1+3)  +4:44,9

Украинские юниоры вряд ли смогут записать себе в актив свою гонку. Причем гонка была испорчена промахами уже на первом огневом рубеже. И хотя стойку все трое стартовавших украинцев прошли более качественно, побороться за места хотя бы в тридцатке лучших уже не удалось: сумчанин Богдан Цымбал и Владислав Кошовец с тремя кругами штрафа закончили спринт 31-м и 44-м соответственно, а Сергей Телень, промахнувшийся один раз, занял 49-е место. Выиграл гонку россиянин Василий томшин, опередив француза Мартена Перрила Боттоне и норвежца Сверре Далена Аспенса.

Спринт. Юниоры

1.  Василий Томшин (0+0)  25:01,8

2.  Мартен Перрила Боттоне (1+0)  +20,5

3.  Сверре Дален Аспенс (0+2)  +29,4

...

31.  Богдан Цымбал (2+1)  +2:16,0

44.  Владислав Кошовец (3+0)  +2:53,6

49.  Сергей Телень (1+0)  +3:02,7

Завтра, в последний день чемпионата, в Отепяя самый насыщенный день: спортсмены проведут гонки преследования во всех четырех категориях – девушки, юноши, юниорки и юниоры.

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