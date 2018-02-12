Наши баитлонисты снова без медалей в Отепяя

Спринт у юниорок стал дуэлью двух фавориток турнира – польской спортсменки Камилы Жук и чешки Маркеты Давидовой. Обе и сегодня были на голову сильнее соперниц, выиграв в чистом ходе у всех остальных участниц более минуты, сообщает сайт Федерации биатлону Украины.
Решающей в борьбе за золото стала стрельба стоя, во время которой Жук допустила одну ошибку, Давидова – две. Именно цена одного лишнего штрафного круга, 26 секунд, разделили соперниц на финише, принеся Камиле и польской команде второе золото этого чемпионата. Бронзовая медаль – у француженки Миртиль Бег, которая поднялась на пьедестал почета благодаря точной стрельбе.
Лучший результат среди украинок удался Валерии Дмитренко, которая с одной ошибкой при стрельбе стоя финишировала 13-й. У серебряной медалистки этого чемпионата глуховчанки Анны Кривонос сегодня три круга штрафа и 27-й результат. Оксана Сигети и Анна Коваленко в финишном протоколе заняли 46-ю и 48-ю строчки соответственно.
Спринт. Юниорки
1. Камила Жук (0+1) 22:32,5
2. Маркета Давидова (0+2) +26,0
3. Миртиль Бег (0+0) +52,0
...
13. Валерия Дмитренко (0+1) +2:16,7
27. Анна Кривонос (2+1) +3:00,1
46. Оксана Сигети (3+2) +4:32,0
48. Анна Коваленко (1+3) +4:44,9
Украинские юниоры вряд ли смогут записать себе в актив свою гонку. Причем гонка была испорчена промахами уже на первом огневом рубеже. И хотя стойку все трое стартовавших украинцев прошли более качественно, побороться за места хотя бы в тридцатке лучших уже не удалось: сумчанин Богдан Цымбал и Владислав Кошовец с тремя кругами штрафа закончили спринт 31-м и 44-м соответственно, а Сергей Телень, промахнувшийся один раз, занял 49-е место. Выиграл гонку россиянин Василий томшин, опередив француза Мартена Перрила Боттоне и норвежца Сверре Далена Аспенса.
Спринт. Юниоры
1. Василий Томшин (0+0) 25:01,8
2. Мартен Перрила Боттоне (1+0) +20,5
3. Сверре Дален Аспенс (0+2) +29,4
...
31. Богдан Цымбал (2+1) +2:16,0
44. Владислав Кошовец (3+0) +2:53,6
49. Сергей Телень (1+0) +3:02,7
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