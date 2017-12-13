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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:28443

Полиция ищет исчезнувшего конотопчанина (фото)

Конотопским отделом полиции разыскивается без вести пропавший гражданин Скиба Василий Алексеевич, 1992 г.р., житель Конотопа.

По словам родственников, пропавший в ночь с 13 на 14 февраля, находясь на вечеринке у знакомых в кафе «Аквариум» в городе Конотоп, около 2-х ночи пошел домой, но до настоящего времени не вернулся.

На вид мужчине 25-30 лет, среднего телосложения, ростом около 185-190 см, лицо круглое, волосы русые, глаза карие.

Был одет в фиолетовую футболку, свитер вязаный коричневого цвета, дутую куртку темно-коричневого цвета средней длины с капюшоном, джинсы темно-синего цвета и зимние ботинки с высокими берцами темно-серого цвета.

Из особых примет мужчина имеет родинку на подбородке справа, а на правой руке на большом пальце есть шрам длиной около 5 см.

Полиция призывает всех граждан, которым известна какая-либо информация о пропавшем человеке, которая поможет в его розыске, сообщить в Конотопский отдел полиции по адресу: проспект Мира, 14 или по телефонам: (05447) 6-20-09 или на мобильный 068-070 -21-74 в дежурную часть, или же позвонить на круглосуточную линию службы «102», сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

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