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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 16:44352

СБУ накрыла контрабанду книжной продукции из РФ на 1 миллион гривен

Сотрудники Службы безопасности Украины совместно с таможенниками блокировали в Сумской области нелегальный ввоз в Украину книжной продукции с территории государства-агрессора, подлежащей обязательному лицензированию Государственным комитетом телевидения и радиовещания Украины.

Правоохранители установили, что отгрузка печатной продукции осуществлялось в Москве после оплаты и согласования соответствующего перечня изданий со стороны отечественных заказчиков. Далее коммерсанты нелегально переправляли книги на территорию Украины вне пунктов таможенного контроля. С этой целью дельцы скрывали «груз», в частности с образцами антиукраинского характера, в пассажирских поездах РЖД. Впоследствии книги должны были попасть в Киев для дальнейшей реализации.

Оперативники спецслужбы задокументировали два эпизода нелегального ввоза с территории государства-агрессора печатной продукции на сумму около одного миллиона гривен.

По результатам таможенной процедуры, в соответствии со ст. 483 Таможенного кодекса Украины, составлены административные протоколы о нарушении таможенных правил.

Согласно официальному ответу Государственного комитета телевидения и радиовещания Украины все издания, указанные в перечне изъятых изданий, считаются ввозимыми на таможенную территорию Украины без соответствующего разрешения, сообщает Пресс-центр СБ Украины.

Право Граница контрабанда СБУ

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