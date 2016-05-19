"Укрзализныця" назначила дополнительные поезда к Международному женскому дню Через Сумы пойдет один из 16-ти дополнительных поездов - № 235 Харьков – Ужгород.

По данным «Укрзализныци», поезд № 235 Харьков - Ужгород будет отправляться из Харькова 7 и 10 марта в 10.27 и прибывать в Ужгород на следующий день в 11.50. Обратно - 8 и 11 марта в 18.00 и прибывать в Харьков на следующий день в 19.37.

Из Сум данный поезд будет отправляться 7 и 10 марта в 14.37. В Киеве он будет в 20.12. Обратно из Ужгорода поезд отправится 8 и 11 марта в 18.00 и прибудет в Сумы на следующий день в 15.00. В Киеве поезд будет в 8.37, отправится в 8.57.

По данным «Укрзализныци», дополнительные поезда и рейсы "Интерсити" будут курсировать с 6 по 12 марта из Киева, Харькова, Ужгорода, Черновцов, Одессы, Львова и других городов.