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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:54134

Сумские волейболисты продолжают лидировать в высшей лиге

3-4 марта прошел 6-й тур чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге.

«ШВСМ-СумДУ» играл в Слобожанском (Харьковская обл.). Сначала наша команда обыграла «ХАЭС-НАЭК» (Нетишин) 3:0 (25-20, 25-15, 25-15), а затем «Фаворит» (Лубны) 3:2 (19-25, 25-13, 25-20, 16-25, 15-13).

После 6 туров на счету сумчан 11 побед и 1 поражение и 32 очка, вторым идет «Змиевский энергетик» (Слобожанское) - 10-2 (29 очков), дальше «Олюртранс» (Луцк) - 9-3 (26)…

В 7 туре сумчане будут играть в Хмельницком с «Колосом» (Новоселиця) и «Новатором-2».

Спорт Волейбол ШВСМ-СумДУ

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12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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