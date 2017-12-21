Сумские волейболисты продолжают лидировать в высшей лиге 3-4 марта прошел 6-й тур чемпионата Украины по волейболу в высшей лиге.

«ШВСМ-СумДУ» играл в Слобожанском (Харьковская обл.). Сначала наша команда обыграла «ХАЭС-НАЭК» (Нетишин) 3:0 (25-20, 25-15, 25-15), а затем «Фаворит» (Лубны) 3:2 (19-25, 25-13, 25-20, 16-25, 15-13).

После 6 туров на счету сумчан 11 побед и 1 поражение и 32 очка, вторым идет «Змиевский энергетик» (Слобожанское) - 10-2 (29 очков), дальше «Олюртранс» (Луцк) - 9-3 (26)…

В 7 туре сумчане будут играть в Хмельницком с «Колосом» (Новоселиця) и «Новатором-2».