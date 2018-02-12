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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 08:003401

В Сумах пьяный водитель наехал на электроопору

На линию 102 поступило сообщение о ДТП на проспекте Михаила Лушпы.

Прибыв на место происшествия, инспекторы выяснили, что 33-летний водитель не придерживался безопасной скорости движения, и, как следствие потерял контроль над своим авто. Неуправляемая легковушка выехала за пределы проезжей части, где совершила наезд на электроопору. В результате ДТП никто не пострадал, повреждения получили только автомобиль и электроопора.

Во время оформления ДТП и проверки документов патрульные заметили, что водитель имеет явные признаки алкогольного опьянения. В присутствии двух свидетелей он отказался проходить освидетельствование на состояние опьянения.

Инспекторы составили на него админматериалы по ст. 124 (совершение ДТП) и 130 (отказ от прохождения освидетельствования на состояние опьянения, водителем, управляющим транспортным средством с признаками опьянения) КоАП. Автомобиль эвакуировали на штрафплощадку.

Право Дтп

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