Россиянин пытался подкупить сумских пограничников

Во время осуществления пограничного контроля поезда сообщением «Киев-Москва» пограничный наряд обнаружил гражданина России, который превысил установленный срок пребывания на территории Украины. С целью беспрепятственного пересечения границы и не привлечения к административной ответственности по ч. 2 ст. 203 КУоАП, мужчина предложил пограничнику неправомерное вознаграждение в сумме 600 гривен, на что получил категорический отказ.
Сейчас стражи границы приняли все необходимые меры для прекращения обнаруженного правонарушения, а самого правонарушителя передали работникам полиции, которые и занимаются объективным выяснением совершения им уголовного преступления, предусмотренного ст. 369 (предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу) УК Украины.
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