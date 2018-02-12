В пунктах пропуска изъяли автомобили «DAF» и «SSANG YONG»

Осматривая в пункте пропуска «Екатериновка» грузовик марки «DAF» казахской регистрации, на которой въезжал в Украину гражданин Казахстана, пограничный наряд обнаружил расхождение номера полуприцепа бортового марки «KOEGEL» с номером, который указан в регистрационном документе.
Что касается легкового автомобиля марки «SSANG YONG» российской регистрации, на котором через пункт пропуска «Бачевск» оставлял Украину гражданин России, пограничники также установили несоответствие номера кузова транспортного средства с номером, который указан в свидетельстве о регистрации данного автомобиля.
На водителей составлены административные материалы по ст. 121-1 (эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП.
Транспортные средства передали работникам полиции для проведения соответствующих дальнейших проверок.
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