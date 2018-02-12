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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:38165

В пунктах пропуска изъяли автомобили «DAF» и «SSANG YONG»

В пунктах пропуска «Екатериновка» и «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили полуприцеп грузового автомобиля «DAF» и легковой автомобиль «SSANG YONG» с несоответствием номеров.

Осматривая в пункте пропуска «Екатериновка» грузовик марки «DAF» казахской регистрации, на которой въезжал в Украину гражданин Казахстана, пограничный наряд обнаружил расхождение номера полуприцепа бортового марки «KOEGEL» с номером, который указан в регистрационном документе.

Что касается легкового автомобиля марки «SSANG YONG» российской регистрации, на котором через пункт пропуска «Бачевск» оставлял Украину гражданин России, пограничники также установили несоответствие номера кузова транспортного средства с номером, который указан в свидетельстве о регистрации данного автомобиля.

На водителей составлены административные материалы по ст. 121-1 (эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП.

Транспортные средства передали работникам полиции для проведения соответствующих дальнейших проверок.

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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