В пунктах пропуска изъяли автомобили «DAF» и «SSANG YONG» В пунктах пропуска «Екатериновка» и «Бачевск» пограничники Сумского отряда обнаружили полуприцеп грузового автомобиля «DAF» и легковой автомобиль «SSANG YONG» с несоответствием номеров.

Осматривая в пункте пропуска «Екатериновка» грузовик марки «DAF» казахской регистрации, на которой въезжал в Украину гражданин Казахстана, пограничный наряд обнаружил расхождение номера полуприцепа бортового марки «KOEGEL» с номером, который указан в регистрационном документе.

Что касается легкового автомобиля марки «SSANG YONG» российской регистрации, на котором через пункт пропуска «Бачевск» оставлял Украину гражданин России, пограничники также установили несоответствие номера кузова транспортного средства с номером, который указан в свидетельстве о регистрации данного автомобиля.

На водителей составлены административные материалы по ст. 121-1 (эксплуатация водителями транспортных средств, номера агрегатов которых не отвечают записям в регистрационных документах) КоАП.

Транспортные средства передали работникам полиции для проведения соответствующих дальнейших проверок.