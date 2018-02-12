Сумчанам снова отключили воду

В связи с выполнением аварийно-ремонтных работ по ликвидации порыва водопровода диаметром 100 мм в пер. Вавилова, 14 сегодня, 4 марта, в 18:40 прекращена подача воды в дома:
- №№ 2, 7, 14, 16 в пер. Вавилова;
- №№ 1-11 по ул. Ватутина;
- №№ 37-74 по ул. Шишкаревская;
- №№ 4, 9, 43, 39, 37, 35 по ул. Набережная р. Стрелки;
- №№ 1-10 в пер. Кнышевского;
- №№ 4, 6, 8 по ул.Героев Небесной Сотни;
- ул. Кузнечная.
После завершения аварийно-ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.
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