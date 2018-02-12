Студентка СумГУ стала четвертой на чемпионате мира по легкой атлетике

Женская эстафетная команда 4х400 метров в составе Татьяны Мельник, Екатерины Климюк, Анны Рыжиков и студентки СумГУ Анастасии Брызгиной остановилась в шаге от «бронзы».
Украинки финишировали пятыми, однако из-за дисквалификации ямайской команды, которая пересекла финишную линию второй, поднялись на четвертое место – 3:31,32. Британки поднялись на третью строчку, но их бег был тоже не безгрешен. На передаче с первого на второй этап Ханна Уильямс наступила на пятку Екатерине Климюк и «сняла» с нее шиповок. Тренерский штаб сборной Украины сразу после финиша эстафеты подал протест, который удовлетворили.
На время именно украинки были третьими, но британцы с таким решением не согласились и подали протест на украинском протест. На этот раз решение было уже в пользу хозяев соревнований. Украинская команда четвертая, а у команды Великобритании бронзовые медали.
Победили с рекордом чемпионатов мира в помещении американки (3.23,85 мин). Польки с национальным рекордом в помещении выиграли серебряные медали (3.26,09 мин).
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