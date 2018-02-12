На Сумщине спасатели вытащили 26 автомобилей из снежных заносов На прошлой неделе на территории области неоднократно наблюдалось значительное усложнение погодных условий - сильные снегопады, сопровождавшиеся порывами ветра, которые не прекращались и днем.

В разных уголках области фиксировались случаи попадания в снежные заносы автомобилей различной грузоподъемности. В круглосуточном режиме для оказания помощи гражданам привлекались подразделения Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области.

Так, 1 марта в Белопольском районе спасатели освободили микроавтобус, в котором наши соотечественники возвращались на родину из ближнего зарубежья. 3 марта в Бурынском районе - рейсовый автобус сообщением «Сумы - Бурынь».

Много раз работники Службы спасения приходили на помощь врачам. Не только освобождали их спецавтомобили из «снежных ловушек», но и помогали доставлять больных в медицинские учреждения.

Так, 3 марта в 11:54 на телефонную линию «101» поступила информация о том, что бригада экстренной медицинской помощи, которая направлялась на вызов в одно из сел Путивльского района, застряла в сугробе. Спасатели на автомобиле повышенной проходимости освободили карету «скорой» и сопровождали ее до места назначения. Дорога была настолько заснеженной, что даже трактор Т-150, который пробивал путь, систематически застревал. Поэтому приходилось и его постоянно высвобождать из снежных заносов. Когда до дома осталось менее 100 метров, сотрудники Службы спасения вместе с медиками по снегу добрались до больной женщины 1923 г.р. и на носилках транспортировали ее к медицинскому автомобилю. Спасатели сопровождали карету «скорой» до прибытия в райцентр.

Другое сообщение о необходимости помощи поступило этот же день в 17:46. В снежном сугробе застряли врачи, которые направлялись в с. Червона Горка Кролевецкого района. На место вызова прибыли спасатели из райцентра, которые освободили медицинский спецавтомобиль. После чего работники экстренной медицинской помощи пересели в пожарный вездеход, на котором, преодолевая снежные заносы, бойцам Службы спасения удалось доставить врачей к больному.

Всего с начала непогоды, из «снежных ловушек» подразделениями Управления Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям в области было спасено 61 человек и 26 единиц техники, в том числе 12 карет «скорой», рейсовый и пассажирский микроавтобусы.