Школьники Сум пойдут на весенние каникулы в апреле

Об этом во время аппаратного совещания в мэрии 5 марта сообщила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко.
Проводить каникулы в марте, по ее мнению, неразумно, ведь ученики 12 марта только вернутся с карантина.
«С 19 марта были запланированы каникулы. Однозначно, через неделю после того, как дети вернутся в детские коллективы, начинать их нецелесообразно, поэтому весенние каникулы перенесем, и они состоятся уже в апреле. У детей останется примерно одинаковый период до завершения учебного года, до 25 мая», - отметила чиновница.
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