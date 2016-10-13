Школьники Сум пойдут на весенние каникулы в апреле Из-за затяжного карантина весенние каникулы у школьников Сум наступят не в марте, а в апреле.

Об этом во время аппаратного совещания в мэрии 5 марта сообщила начальник управления образования и науки Антонина Данильченко.

Проводить каникулы в марте, по ее мнению, неразумно, ведь ученики 12 марта только вернутся с карантина.

«С 19 марта были запланированы каникулы. Однозначно, через неделю после того, как дети вернутся в детские коллективы, начинать их нецелесообразно, поэтому весенние каникулы перенесем, и они состоятся уже в апреле. У детей останется примерно одинаковый период до завершения учебного года, до 25 мая», - отметила чиновница.