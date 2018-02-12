На Сумщине бешеный кот покусал хозяйку и умер

Труп животного был направлен на экспертизу. Лабораторно подтвержден диагноз бешенство, пишет shostka-news.
Это уже четвертый случай бешенства за текущий год на Шосткинщине. Напомним, что 2 февраля была застрелена лиса, которая зашла в город и в Садовом микрорайоне Шостки напала на двух местных жителей. В последствии у животного было подтверждено бешенство. 13 февраля в с. Чаплеевка умерла от бешенства собака. 22 февраля в с. Ковтуново у лисицы, которая зашла в частное хозяйство, тоже выявили эту смертельную болезнь. Все люди, которые контактировали с больными животными, получают антирабическую вакцину. Как отмечают специалисты Госпродпотребслужбы, в целом по области наблюдается всплеск бешенства у животных.
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