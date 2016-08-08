В Сумах бум рождаемости За прошлую неделю в Сумах родилось 56 детей.

Об этом сообщили в горотделе здравоохранения. По словам и.о. начальника отдела Елены Чумаченко, за последнюю неделю в городском роддоме родилось 56 детей: мальчиков - 23, девочек - 33 (за предыдущую неделю - 45).

Предыдущий рекорд 2018 года был 49 новорожденных за неделю.