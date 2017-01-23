Сумчанин отморозил себе руки Об этом сообщили в горотделе здравоохранения.

За период с 22 февраля по 1 марта в пункты обогрева городских лечебно-профилактических учреждений обратилось 15 человек. Один взрослый госпитализирован по самообращению в Сумскую областную больницу с отморожением пальцев обеих кистей.