Сумчанин отморозил себе руки

За период с 22 февраля по 1 марта в пункты обогрева городских лечебно-профилактических учреждений обратилось 15 человек. Один взрослый госпитализирован по самообращению в Сумскую областную больницу с отморожением пальцев обеих кистей.
За минувшие сутки полиция зарегистрировала два факта обморожения людей....
За прошедшие сутки два человека были госпитализированы в результате обморожения и переохлаждения....
За прошлую неделю в пункты обогрева в лечебно-профилактические учреждения города обратилось 44 человека....
В лечебно-профилактических учреждениях Сум создано 16 пунктов обогрева....
На прошлой неделе двое сумчан получили обморожения конечностей 2 степени во время рыбалки в районах....