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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 14:40360

Стало известно, зачем иподиакон-контрабандист УПЦ (МП) вез валюту в Россию

Церковнослужителем УПЦ (МП), которого на Сумщине таможенники вместе с сотрудниками СБУ задержали за попытку нелегального провоза 65 тіс. долларов в Россию, оказался иподиакон настоятеля Киево-Печерской лавры митрополита Павла - Серафим Никитюк.

Об этом сообщает «Религиозная правда», ссылаясь на источники в духовенстве УПЦ (МП).

По информации ГФС, правонарушителем оказался пассажир вагона, арендованного Киево-Печерской Лаврой, который следовал в составе поезда «Киев - Москва». Во время таможенного оформления, церковнослужителю было предложено письменно задекларировать валюту, товары и предметы, которые он перемещает с собой через таможенную границу Украины. Гражданин внес в декларацию данные о перемещении ручной клади и валюты в сумме только 70 евро.

«Религиозная правда» узнала, что иподиакон действовал якобы по указанию своего руководства, а именно - митрополита Павла (Лебедя). Для этого Киево-Печерская лавра арендовала спецвагон. 65000 долларов Никитюк должен был доставить в Московскую Патриархию. По данным «Религиозной правды», в ходе опроса Никитюка, последний твердо настаивал, что средства получил в церковной лавке Киево-Печерской лавры УПЦ (МП) и перевозил их в Россию с целью закупки церковных товаров.

Как отметили в ГФС, в отношении указанного лица был составлен протокол о нарушении таможенных правил, который вместе с другими задокументированными материалами переданы в суд. Согласно правилам, физическое лицо имеет право ввозить в Украину и вывозить за ее пределы наличность в сумме, не превышающей в эквиваленте 10000 евро без письменного декларирования таможенному органу. Итак, своими действиями мужчина нарушил установленный порядок прохождения таможенного контроля.

Право Валюта Контрабанда УПЦ МП

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