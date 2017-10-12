В «Центре ухода за животными» новый директор

Об этом во время аппаратного нарды 5 марта сообщил заместитель городского головы, управляющий делами исполнительного комитета Степан Пак.
На должность Владимир Катышев назначен с 26 февраля. Работать будет по контракту, заключенному сроком на один год.
Новый руководитель КП «Центр ухода за животными» 1977 года рождения. В 1994 году окончил Гребеникивскую среднюю общеобразовательную школу Тростянецкого района. Получил два высших образования: в 1999 году - в СумГУ, в 2007 году - в ХНУВД.
В 1999 году начал работать в СЗАО им. Шевченко Тростянецкого района. С февраля 2000 года по июль 2004 года служил в органах внутренних дел.
После Владимир Катышев работал на руководящих должностях в ГСП «Виры», ООО «Агрофирма «Коршачинское», ООО «Агрокомплекс «Ореанда».
С 2006 по 2010 занимался предпринимательской деятельностью. Следующие два года возглавлял отдел по работе с территориальной организацией ПО «Рідна Вітчизна». С октября 2013 года по июнь 2014 года - начальник юридического отдела КП «Сумыжилье».
Напомним: предыдущий директор Владимир Руденко уволился спустя полгода после назначения из-за того, что ему не организовали нормальных условий работы – у КП даже нет своего офиса.
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