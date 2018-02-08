Сумчане заплатили почти 700 миллионов гривен налогов в бюджет По оперативной информации Государственной налоговой инспекции в г. Сумы, с начала 2018 года в Сводный бюджет поступило 669,4 млн гривен.

По сравнению с аналогичным периодом прошлого года сумма поступлений увеличилась на 169 млн гривен, или на 33,8%.

При этом, государственный бюджет получил 295 млн гривен, а местная казна пополнилась на 375 миллионов.

Субъекты хозяйствования, которые работают на упрощенной системе налогообложения, перечислили в бюджет 61 млн гривен, что 24,7% больше показателя аналогичного периода прошлого года.

В поддержку обороноспособности страны сумчане направили 22,4 миллиона гривен военного налога. Для сравнения: в аналогичном периоде 2017 года сумчане заплатили на 5,2 млн меньше.

На социальные гарантии и социальную защиту направлено 295,3 млн гривен единого взноса, что превышает показатель прошлого года на 74,8 миллиона (на 33,9%).