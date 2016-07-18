Жители Добровольной пожаловались губернатору на отсутствие амбулатории Во время аппаратного совещания к главе облгосадминистрации Николаю Клочко обратились жители сумской улицы Добровольная и прилегающего микрорайона с проблемой отсутствия амбулатории для более чем 5 500 сумчан.

Как рассказали представители квартального комитета, они с 2013 года добиваются создания амбулатории, поскольку ближайшая поликлиника расположена в десятке километров в Курском микрорайоне и жителям нужно до часа времени, чтобы туда добраться.

В ноябре 2017 года на совещании при городском голове приняли решение, что в феврале этого года уже будет готов проект для будущей амбулатории. Однако в конце февраля стало известно, что работы над проектом еще даже не начались.

Кроме этого, в городском совете жителям микрорайона поставили требования найти семейных врачей и средства на строительство, поскольку в городском бюджете свободных денег нет. Врачей нашли, а народный депутат Александр Сугоняко пообещал завести государственную субвенцию, как только будет утвержден проект.

«На улице Добровольная действительно не хватает амбулатории - там частный сектор, который тоже нуждается в хорошо развитой инфраструктуре. Если нужна помощь в создании проекта амбулатории, то областная власть готова присоединиться», - прокомментировал глава ОГА и отметил, что в Минрегионстрое уже разработаны типовые проекты амбулаторий, которые можно взять за основу.

Николай Клочко призвал срочно включиться в работу заместителя городского головы Максима Галицкого, который присутствовал на аппаратном совещании, и начальника управления здравоохранения Сергея Бутенко. Указанные руководители уже сегодня по его поручению встретятся с представителями микрорайона и начнут работу над проектом.