На Сумщине общий уровень заболеваемости гриппом на 17% ниже порогового уровня

«Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Сумской области сегодня стабильная, летальных исходов не зафиксировано, а общий уровень заболеваемости на 17% ниже порогового уровня. На прошлой неделе случаев заболеваемости на 1036 меньше, чем на предыдущей неделе, однако повышенные показатели еще держатся в некоторых районах», - рассказал Сергей Бутенко.
В частности, по его словам, в Бурынском районе эпидемический порог превышен в 2,6 раза, а незначительное повышение фиксируется в Глуховском, Билопольском, Великописаревском, Кролевецком, Путивльском районах и в Конотопе.
Сергей Бутенко обратил внимание, что частично приостановлен учебный процесс в 8 учебных заведениях области, а полностью - в 117.
Директор департамента образования и науки Виктория Гробова отметила, что учебные заведения не будут работать до 12 марта.
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