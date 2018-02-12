На Сумщине общий уровень заболеваемости гриппом на 17% ниже порогового уровня Об этом сообщил начальник управления здравоохранения Сергей Бутенко на аппаратном совещании главе Сумской облгосадминистрации Николаю Клочко.

«Ситуация по заболеваемости гриппом и ОРВИ в Сумской области сегодня стабильная, летальных исходов не зафиксировано, а общий уровень заболеваемости на 17% ниже порогового уровня. На прошлой неделе случаев заболеваемости на 1036 меньше, чем на предыдущей неделе, однако повышенные показатели еще держатся в некоторых районах», - рассказал Сергей Бутенко.

В частности, по его словам, в Бурынском районе эпидемический порог превышен в 2,6 раза, а незначительное повышение фиксируется в Глуховском, Билопольском, Великописаревском, Кролевецком, Путивльском районах и в Конотопе.

Сергей Бутенко обратил внимание, что частично приостановлен учебный процесс в 8 учебных заведениях области, а полностью - в 117.

Директор департамента образования и науки Виктория Гробова отметила, что учебные заведения не будут работать до 12 марта.