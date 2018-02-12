В Сумах на пешеходном переходе сбили 5-летнего мальчика (+видео) Сегодня, 5 марта, в Сумах на пр. Тараса Шевченко произошло ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, около 14.00, по предварительным данным, 56-летння женщина за рулем автомобиля ВАЗ-21093 допустила наезд на 5-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С ним была мама, которая шла чуть сзади. С травмой головы мальчика госпитализировали в больницу.