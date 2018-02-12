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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 15:041215

В Сумах на пешеходном переходе сбили 5-летнего мальчика (+видео)

Сегодня, 5 марта, в Сумах на пр. Тараса Шевченко произошло ДТП.

Как сообщил пресс-секретарь управления патрульной полиции в Сумской области Олег Сологуб, около 14.00, по предварительным данным, 56-летння женщина за рулем автомобиля ВАЗ-21093 допустила наезд на 5-летнего мальчика, который переходил дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. С ним была мама, которая шла чуть сзади. С травмой головы мальчика госпитализировали в больницу.

Право Дтп

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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Зомби в Сумах
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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