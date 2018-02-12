Лента

Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 17:42346

На Сумщине горел частный дом

Пожарные ликвидировали возгорание крыши частного дома на Глуховщине.

4 марта в 7:46 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в жилом доме на ул. Красной в г. Шалыгино Глуховского района. О возгорании сообщил хозяин, который увидел задымление в помещении. На место происшествия были направлены два отделения местного профессионального пожарного поста.

Уже через 8 минут пожарные прибыли на вызов. В связи с тем, что подъезд ко двору был нерасчищен, было принято решение проложить магистральную рукавную линию длиной 30 м к очагу горения. Пламенем были охвачены часть перекрытия дома. Существовала угроза распространения огня на весь дом.

В 8:10 возгорание локализовали, не допустив его дальнейшего распространения, в 8:40 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.

В результате пожара повреждено перекрытие на площади 8 кв. м, вещи домашнего обихода, отопительная печь.

По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.

Общество Глуховский район Пожар

По тематике

03.03.2018 12:01

На пожаре в Шосткинском районе погиб местный житель

В пятницу, 2 марта, в с. Тимановке Шосткинского района загорелся частный дом....

На Сумщине в отдаленном селе полностью сгорел жилой дом
28.02.2018 18:22

На Сумщине в отдаленном селе полностью сгорел жилой дом

Как сообщили в 22-й государственной пожарно-спасательной части города Кролевец, 27 февраля, в 21.20 на пульт связи поступило сообщение о возгорании...

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в летней кухне
27.02.2018 17:30

На Сумщине спасатели ликвидировали пожар в летней кухне

Сегодня, 27 февраля, в 8:26 в Службу спасения «101» поступила информация о возгорании летней кухни по ул. Центральная в с....

27.02.2018 12:26

На Сумщине спасатели тушили три пожара

За минувшие сутки пожарные ликвидировали 3 пожара в жилых домах....

23.02.2018 17:26

Пытаясь согреться электрообогревателями, на Шосткинщине погиб 78-летний пенсионер

Сегодня ночью в Шостке и районе произошло два пожара. Горели дом и квартира....

view counter
view counter
Новости партнеров
Погода, Новости, загрузка...
view counter
view counter
Астрология
Загрузка...

Фото

12
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

Вы можете отметить интересные вам фрагменты текста, которые будут доступны по уникальной ссылке в адресной строке браузера.