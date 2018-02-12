На Сумщине горел частный дом

4 марта в 7:46 в Службу спасения «101» поступила информация о пожаре в жилом доме на ул. Красной в г. Шалыгино Глуховского района. О возгорании сообщил хозяин, который увидел задымление в помещении. На место происшествия были направлены два отделения местного профессионального пожарного поста.
Уже через 8 минут пожарные прибыли на вызов. В связи с тем, что подъезд ко двору был нерасчищен, было принято решение проложить магистральную рукавную линию длиной 30 м к очагу горения. Пламенем были охвачены часть перекрытия дома. Существовала угроза распространения огня на весь дом.
В 8:10 возгорание локализовали, не допустив его дальнейшего распространения, в 8:40 - ликвидировали. Всего на тушение было привлечено 5 человек личного состава и 2 единицы спецтехники Государственной службы Украины по чрезвычайным ситуациям.
В результате пожара повреждено перекрытие на площади 8 кв. м, вещи домашнего обихода, отопительная печь.
По предварительным выводам специалистов, вероятная причина пожара - недостаток конструкции, нарушение правил монтажа нагревательных печей и дымоходов.
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