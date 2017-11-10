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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
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Школьница из Сум победила в конкурсе «Intel-Техно Украина 2017-2018»

Одиннадцатиклассница школы № 10 Юлия Супрун во второй раз одержала победу в национальном этапе конкурса «Intel-Техно Украина 2017-2018».

Конкурс «Intel-Техно Украина» является национальным этапом Международного конкурса Intel ISEF, который проводится более 60 лет среди школьников, лучших молодых ученых и изобретателей мира с целью демонстрации современных научных проектов и обмена идеями среди 70 стран мира.

Ученица 11 класса специализированной школы № 10, воспитанница областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью Юлия Супрун с проектом «Общий алгоритм решения диофантовых уравнений вида Ax2 + By2 = Czr, где r - любое натуральное число, начиная с 2» уже во второй раз стала победителем национального этапа этого конкурса и получила право представлять Украину в финале всемирного конкурса в Питтсбурге (США).

Научный руководитель проекта учитель математики школы, научный консультант Сумского территориального отделения МАН Украины Алена Азаренкова.

Общество Конкурс Наука

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В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
В Сумах прошел чемпионат Украины по художественной гимнастике
7
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
22
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
9
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
Зомби в Сумах
4
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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