Школьница из Сум победила в конкурсе «Intel-Техно Украина 2017-2018» Одиннадцатиклассница школы № 10 Юлия Супрун во второй раз одержала победу в национальном этапе конкурса «Intel-Техно Украина 2017-2018».

Конкурс «Intel-Техно Украина» является национальным этапом Международного конкурса Intel ISEF, который проводится более 60 лет среди школьников, лучших молодых ученых и изобретателей мира с целью демонстрации современных научных проектов и обмена идеями среди 70 стран мира.

Ученица 11 класса специализированной школы № 10, воспитанница областного центра внешкольного образования и работы с талантливой молодежью Юлия Супрун с проектом «Общий алгоритм решения диофантовых уравнений вида Ax2 + By2 = Czr, где r - любое натуральное число, начиная с 2» уже во второй раз стала победителем национального этапа этого конкурса и получила право представлять Украину в финале всемирного конкурса в Питтсбурге (США).

Научный руководитель проекта учитель математики школы, научный консультант Сумского территориального отделения МАН Украины Алена Азаренкова.