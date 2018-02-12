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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 09:20218

В Шостке алкоголики ради бутылки разобрали ж/д пути

В поисках денег на спиртное два жителя Шостки пытались разобрать неработающие железнодорожные пути, чтобы потом сдать в металлолом элементы крепления полотна.

Внимание участковых офицеров полиции, которые патрулировали улицы Шостки, привлекли два человека, которые ковырялись на неработающей железнодорожной колее. Заметив правоохранителей, те заметно занервничали. Как оказалось - не зря. Подойдя ближе, полицейские увидели снятые металлические «костыли» и металлические накладки. Мужчин вместе с их «трофеями» доставили в отдел полиции для выяснения всех обстоятельств.

Выяснилось, что оба - местные жители в возрасте 43-х и 54-х годов. И уже имеют судимости за совершение краж. Задержанные признались, что в дальнейшем хотели сдать элементы крепления в металлоприемный пункт, чтобы таким образом заработать денег на спиртное.

По данному факту в полиции открыли уголовное производство по признакам ч. 2 ст. 185 Уголовного кодекса Украины «Кража», которое сегодня уже направлено в суд. За содеянное подозреваемым грозит до пяти лет лишения свободы, сообщает Отдел коммуникации полиции Сумской области.

Право Кража Шостка

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