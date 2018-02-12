Ночью сумчане будут без воды КП «Горводоканал» сообщает о приостановке работы Ново-Оболонского водозабора.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ в ночь с 5 на 6 марта будет приостановлена работа Ново-Оболонской насосной станции.

Водозабор не будет работать с 00:30 до 2:30. В ночное время будет отсутствовать водоснабжение домов района Тимирязевка, ул. Г.Кондратьева, ул. Гамалия, ул. Героев Небесной Сотни, ул. Петропавловская и прилегающих улиц.

После окончания ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.