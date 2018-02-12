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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:05361

Ночью сумчане будут без воды

КП «Горводоканал» сообщает о приостановке работы Ново-Оболонского водозабора.

В связи с проведением аварийно-ремонтных работ в ночь с 5 на 6 марта будет приостановлена работа Ново-Оболонской насосной станции.

Водозабор не будет работать с 00:30 до 2:30. В ночное время будет отсутствовать водоснабжение домов района Тимирязевка, ул. Г.Кондратьева, ул. Гамалия, ул. Героев Небесной Сотни, ул. Петропавловская и прилегающих улиц.

После окончания ремонтных работ водоснабжение будет восстановлено.

Общество Отключение воды

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"Барса" (Сумы) - "Арсенал-Киев" (Киев) - 1:0
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МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
МСК «Сумчанка» - ХК «Колос» Борисполь, 6:0
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ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0
ПФК «Сумы» - ФК «Титан» 0:0

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