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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Вчера 18:26760

Стало известно, из чьего оружия убили лебединского чиновника

Прокуратурой Сумской области по результатам собранных доказательств сегодня, 5 марта 2018 года, сообщено о подозрении 43-летнему предпринимателю, из оружия которого во время охоты был убит заместитель председателя Лебединского райгосадминистрации Иван Легкий.

Действия подозреваемого квалифицированы как убийство, совершенное по неосторожности (ч. 1 ст. 119 УК Украины).

Напоминаем, что трагедия произошла 28 января 2018 года около 10 часов утра во время охоты на кабана в лесных угодьях Лебединской районной организации Украинского общества охотников и рыболовов, расположенных вблизи с. Московский Бобрик Лебединского района Сумской области.

В ходе следствия установлено, что кроме пострадавшего в охоте участвовали еще шесть охотников под наблюдением двух егерей. Предприниматель, нарушая правила охоты и не убедившись в отсутствии людей, совершил один выстрел из собственного зарегистрированного охотничьего ружья марки МР-153, 12-го калибра, в направлении дикого зверя, в результате чего пуля от его выстрела попала в Ивана Легкого, который в это время находился на стрелковой линии. От полученных травм чиновник скончался на месте.

Санкция инкриминируемой предпринимателю статьи предусматривает ограничение свободы на срок от трех до пяти лет или лишение свободы на тот же срок, сообщает пресс-служба прокуратуры области.

Право Иван Легкий Убийство

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