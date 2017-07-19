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Евгений Кудлай
Евгений Кудлай
Сегодня 10:34175

В Сумах потратили 400 тысяч на ремонт столовой военной части

Глава Сумской облгосадминистрации Николай Клочко посетил военный городок воинской части 3051 Национальной гвардии Украины.

Чиновник проверил боеготовность военной части, пообщался с личным составом, осмотрел территорию городка, ознакомился с образцами техники и оружия, находящегося в пользовании воинской части, а также вручил грамоты военнослужащим.

Николай Клочко также принял участие в открытии солдатской столовой, которая недавно отремонтирована, куда закуплено новое оборудование и мебель. По инициативе облгосадминистрации из бюджета Сумского района и города Сумы на ее реконструкцию было выделено около 400 тыс. гривен.

По словам Н.Клочко, власть не может стоять в стороне от проблем, которые по объективным причинам существуют с финансированием. Поэтому уже в этом году уже из областного бюджета было выделено 500 тыс. гривен на ремонт казарменного помещения этой воинской части.

«Нацгвардийци выполняют работу не только по сохранению мира и спокойствия на Сумщине, но и участвуют в АТО на востоке страны. Благодаря им, в том числе, жители области чувствуют себя в безопасности. Поэтому мы продолжаем поддерживать военные части Нацгвардии», - отметил Николай Клочко и подчеркнул, что за мужество, патриотизм и отвагу при случае нацгвардийцы заслуженно награждены государственными и областными наградами.

Общество Нацгвардия

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