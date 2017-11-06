Бизнес приглашают участвовать в развитии туризма на Сумщине Всех заинтересованных приглашают принять участие в заседании в формате круглого стола «Роль малых и средних предприятий в развитии активного и познавательного туризма на Сумщине».

Мероприятие анонсировал начальник отдела продвижения и туризма облгосадминистрации Юрий Гладенко.

К участию приглашаются представители микро-, малого и среднего бизнеса, который включен в маршруты активного и познавательного туризма в Сумской области, представители объединенных территориальных громад, культурных и других учреждений, которые могут быть туристическими объектами.

Этот «круглый стол» поддерживается Европейским Банком Реконструкции и Развития в рамках инициативы «EU4Business» Европейского Союза при содействии Сумской облгосадминистрации.

По словам его организаторов, данное мероприятие является поступательным развитием идей и инициатив, которые обсуждались на Форуме «Туристический кластер Сумщины - перспективы создания и онлайн-продвижение», который проводился в ноябре 2017 года. Основное внимание «круглого стола» будет сфокусирована на практических аспектах сотрудничества малого и среднего бизнеса при разработке туристических маршрутов по активному и познавательного туризма в Сумской области.

Программа «круглого стола» рассчитана на два дня: 22-23 марта 2018 года. Первый день (22 марта) будет проходить на базе конгресс-центра СумГУ (Сумы, ул. Покровская, 9/1), где будут обсуждаться вопросы разработки маршрутов активного и познавательного туризма, разработки и продвижения туристических продуктов, развития рекреаций территорий.

В течение второго дня (23 марта) предполагается выезд на туристические объекты Путивльского района с целью оценки приглашенными экспертами возможностей и экономически обоснованных путей их включения в туристические маршруты.

Для участия в заседании «круглого стола» обязательна предварительная онлайн-регистрация до 19 марта 2018 года по ссылке: https://form.jotformeu.com/80573778745371.

Подробную информацию ищите по ссылке: https://www.facebook.com/events/2095595837326111/