Газета "ДС-экспресс" в очередной раз наградила победителей конкурса среди подписчиков (фото)

Не все из 13-ти победителей смогли в четверг прийти на торжественное вручение призов, однако те, кто присутствовал, получили заряд хорошего настроения!
Представители редакции с удовольствием вручили призы счастливчикам первого полугодия 2018 года. От всей души поздравили победителей, а всем остальным искренне пожелали победы в очередных конкурсах.
Напоминаем читателям, что газета «ДС-экспресс» проводит призовые конкурсы для подписчиков каждые полгода.
Для того, чтобы принять в них участие, нужно просто подписаться на «ДС»-ку, как минимум, на полгода (кстати, печатное издание "Данкора" - газета "ДС-экспресс" имеет самую большую из сумских изданий подписку). После этого, прислав или принеся в редакцию копию своего подписного абонемента, вы получаете возможность выиграть весьма ценные и необходимые дома призы.
Уже скоро будет объявлена подписка на периодические издания на второе полугодие 2018 года. И мы приглашаем новых подписчиков в нашу многотысячную семью. Ваша поддержка очень важна для нас, ваше доверие - лучшая награда за труд!
Следите за анонсами в газете, участвуйте – вам непременно улыбнется удача!
Для интернет-пользователей. Сейчас многие перестали читать бумажные газеты и получают информацию из интернета, а сумские новости узнают в том числе и на "Данкоре". Но есть категория читателей, для которых основным источником информации остаются печатные издания. Это люди старшего возраста, те читатели, которым доставляет удовольствие сам традиционный процесс чтения, перелистывая страницы, а не на экране монитора. Сделайте им подарок - подпишите своих родителей на "ДС"-ку, они будут очень довольны!
*Под призами имеется в виду покупка за 0,1 грн.
Лопатка Анна Петровна, выиграла главный приз - телевизор:
Я хотела бы сказать, что газета очень хорошая и желаю вам, чтобы было больше людей, желающих ее выписать. Спасибо большое!
Мелешко Николай Игнатьевич, выиграл электрочайник:
Газету я выписываю первый год. Газета конечно понравилась. Хотел бы высказать пожелание: немного чтобы добавляли истории про людей Сумщины, знаменитых людей, художников, военных людей, которые отстаивали нашу землю во время войны. Интересная газета, можно читать.
Штань Алексей Яковлевич, выиграл электрочайник:
Хотел бы я добавить, чтобы на страницах газеты было больше публикаций про спорт.
Дема Нина Пнтровна, выиграла термос:
"ДС-экспресс" - это самая лучшая газета на Сумщине. Здесь все достижения, мировые достижения в науке, в медицине, питании. Да любой вопрос! С чем только не сталкивается человек: и с садоводством, и с животноводством, здоровьем… Все можно найти рано или поздно в этой газете. Хочется сказать большое спасибо!
Шовкопляс Надежда Ильинична, выиграла утюг.
Пупченко Виктор Иванович, выиграл тепловентилятор:
Я давно читаю вашу газету, многие годы. Только один раз почему-то сделал перерыв на полгода. Все публикации очень интересны. Главное, коротко, понятно все. Желаю вам продолжать в том же духе!
Штань Валентина Ивановна, выиграла электрочайник:
Это второй приз. А в первый раз был пылесос. Я долго выписываю, уже больше 10 лет. Спасибо большое вам!
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