Прокурор из Сум взял за границу секретные ключи доступа Прокурор Сумского отдела прокуратуры Сумской области Михаил Фролков отделался выговором за то, что не заблокировал сертификат ключа для доступа к ЕРДР и вывез его за границу

Об этом пишет 368.media со ссылкой на решение КДКП. По данным комиссии, доступ к одному из уголовных производств по ч. 3 ст. 368 УК с использованием электронной цифровой подписи для входа в ЕРДР Михаила Фролкова осуществлялся 9 раз с разных IP-адресов.

К тому же, по данным ГПУ, Фролков просмотрел 365 уголовных производств, к работе по которым ни Фролкова, ни сотрудников его отдела не привлекали.

Также, вход в ЕРДР с использованием личной электронной цифровой подписи Фролкова систематически осуществлялся с разных IP-адресов и во время его пребывания в отпуске с 19 июня по 4 июля 2017 года, включая и период, когда он выезжал за границу.

Таким образом, пока он находился в отпуске, с IP-адреса Сумской местной прокуратуры в ЕРДР неизвестные лица просмотрели 35 уголовных производств.

Кроме IP-адреса прокуратуры Сумской области и Сумской местной прокуратуры, вход в ЕРДР с использованием его личного ключа осуществлялся также из других динамических IP-адресов, которые не используются в деятельности органов прокуратуры Сумской области. Такие вхождения в ЕРДР осуществлялись в рабочее и нерабочее время, в том числе и ночью.

Сам Фролков пояснил, что использовал права доступа к сведениям ЕРДР исключительно в пределах, определенных администратором. По его словам, он иногда использовал для входа в ЕРДР программу удаленного доступа к компьютеру, который находится в Сумской местной прокуратуре. Указанная программа установлена на его личном ноутбуке и личном компьютере прокурора Сумской местной прокуратуры. При этом прокурор уточнил, что права доступа к ЕРДР путем копирования ключа и сообщения пароля никому не передавал.

А вот причины и обстоятельства получения доступа к конкретным уголовным производствам, по его показаниям, он не помнит. Также, большое количество и частоту доступов к конкретным уголовным производствам он объяснил проблемами в работе системы ЕРДР или программного обеспечения.

Вместе с тем, Фролков подтвердил факт вывоза личного ключа (электронной цифровой подписи) за границу во время ежегодного отпуска и его использования в этот период в связи с тем, что он не заблокировал сертификат ключа для доступа к ЕРДР, как то предусмотрено инструкцией.

Квалификационно-дисциплинарная комиссия пришла к выводу что Фролков нарушил инструкцию по обращению с ключевыми документами и носителями и при этом не нашла сведений, которые бы могли подтвердить тот факт, что прокурор передал свой ключ доступа третьим лицам.

В результате комиссия приняла решение привлечь прокурора Сумского отдела Сумской местной прокуратуры Михаила Фролкова к дисциплинарной ответственности и наложить на него дисциплинарное взыскание в виде выговора.